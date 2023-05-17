مقتل 400 شخص بإعصار موكا في ميانمار

مقتل 400 شخص بإعصار موكا في ميانمارتجاوزت حصيلة ضحايا الإعصار موكا الذي ضرب ولاية راخين غرب ميانمار اليوم الأربعاء، 400 قتيل.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن القرى الساحلية في مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين تعرضت لأضرار جسيمة، حيث دمر الإعصار أكثر من عشرة آلاف منزل، ولقي أكثر من 400 شخص مصرعهم.

وبحسب مسؤولين محليين فإن حصيلة الضحايا مهيأة للارتفاع.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 150 شخصاً وفقدان مائة آخرين جراء الإعصار.

وهذا الإعصار هو الأقوى في منطقة إقليم البنغال منذ عشر سنوات، حيث اجتاح كلاً من مدينة كوكس بازار الساحلية جنوب شرق بنغلاديش و ولاية راخين في ميانمار منذ يوم الأحد الماضي.

ويهدد الإعصار مخيمات النازحين في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش والتي تضم عدداً كبيراً من الفارين من ميانمار، حيث يتوقع حدوث انهيارات أرضية واقتلاع للخيام، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من وجود نحو مليوني شخص في خطر جراء الإعصار .