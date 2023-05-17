القاهرة الإخبارية.. بايدن: نواصل المفاوضات مع الكونجرس حول أزمة سقف الدين

جدة - نرمين السيد - وشدد "بايدن"، في تصريحاته التى نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" على أنهم يسعون ألا تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لافتًا إلى أنه ألغى زيارات خارجية للتركيز على العمل من أجل حل أزمة سقف الدين.

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