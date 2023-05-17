الأمير الحسين : من أمهاتنا وجداتنا الطيبات نستمد البركة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شكره للسيدات اللواتي استقبلنه في بلدة حرثا.

ونشر سموه فيديو خلال زيارته إلى الحاجة ترفة عبيدات، وقال: من أمهاتنا وجدّاتنا الطيبات نستمد البركة ومن حكمتهن وبرضاهن نستنير في دروب الحياة.

وتابع “شكرا للخالات اللواتي استقبلنني في إربد وزينَّ كتفيّ بشماغنا المهدب وأدخلن الفرحة على قلبي بأهازيجنا الأردنية الجميلة الأصيلة”.