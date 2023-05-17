العالم اليوم - للمرة الثانية هذا العام.. محاولة اقتحام "لوي فويتون" بفرنسا

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثانية هذا العام.. محاولة اقتحام "لوي فويتون" بفرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 10:19 مساءً - في حادثة تُسجّل للمرة الثانية هذا العام، حاولت مجموعة من اللصوص اقتحام متجر "لوي فويتون" في فرنسا بإحدى السيارات، بهدف سرقة حقائب يد وسلع فاخرة أخرى، على ما أفادت الشرطة.

وسبق أن استُهدف المتجر الواقع في وسط مدينة ليل الفرنسية في يناير، بعدما سرقت عصابة معظم السلع التي كان يعرضها.

أما حادثة الأربعاء، فوقعت فجرا عندما اجتاز اللصوص حواجز موضوعة على الرصيف أمام المبنى الفاخر المصنوع على نمط "آر ديكو" الهندسي، لمنع تكرار ما حصل في يناير.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن السيارة "اصطدمت بالواجهة"، من دون أن يفيد بأي تفاصيل عن الخسائر التي تكبدتها الشركة المملوكة للملياردير برنار أرنو.

وأشارت رئيسة بلدية ليل مارتين أوبري، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إلى أنّ سلطات المدينة ستقيم حواجز جديدة أمام المبنى لحمايته، بينما تبحث إدارة المتجر في تركيب حاجز داخل المبنى.