القاهرة الإخبارية.. العنانى: العرب أنهوا فترة الفراق ويسيرون نحو موقف موحد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جواد العنانى، نائب رئيس الوزراء الأردنى الأسبق، إن عمّان لا تفقد الأمل أبدًا فى أشقائها العرب، وتسعد بالتنسيق معهم من أجل الوصول لحلول تهم الوطن العربى بأكمله.





وأضاف "العنانى"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، من عمّان، اليوم الأربعاء، أن الدول الكبرى فى العالم تنظر إلى المنطقة بشكل مهم، وعلى سبيل ذلك أمريكا والصين وروسيا، لذلك لابد من توحيد كلمتنا كعرب، خاصة بعد مرور 15 عامًا بها الكثير من الأزمات والمشكلات، ومتفائلون بحل المشكلات وإنهاء فترة الفراق التى عشناها ونسير نحو موقف موحد. وأشار إلى أن سوريا فى حاجة أن يقف الأشقاء العرب بجانبها، لأنها فى أزمة وتتعرض باستمرار لهجمات عسكرية إسرائيلية ومشكلات على الحدود، وعودة سوريا على عدة مراحل منها التبادل التجارى وتجارة النفط وإعمار سوريا، لأن القطيعة دائمًا تؤثر على الشعوب ولغة الحوار والتوافق هى السبيل للم الشمل.

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