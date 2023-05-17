الحملات الانتخابية تبدأ غدا- أردوغان يستعد لإسطنبول وتعيينات جديدة لكليجدار

جدة - نرمين السيد - قال عبدالناصر سنكى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من إسطنبول، اليوم الأربعاء، إن حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية فى تركيا لم تبدأ ميدانيًا، وإن الحملات انطلقت خلال مواقع التواصل الاجتماعى فقط.





وأضاف "سنكى" أنه بداية من غد الخميس ستبدأ الحملات الانتخابية فى الخروج لأرض الواقع بين كل من التركى المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو، وذلك قبل 10 أيام فقط عن الجولة الحاسمة.

وأوضح، مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس "أردوغان" ظهر فى مؤتمر متلفز أعلن من خلاله بعضًا من خططه، ومن بينها أنه ستكون لديه حملة انتخابية فى إسطنبول ثم تليها أنقرة، إذ إنهما المدينتان الأقل تصويتًا له.

وأضاف أن الرئيس التركى سيلتقى بجميع أطياف الشعب التركى من طلاب وعمال وتجار وموظفين ليحشد أنصاره فى إسطنبول وأنقرة الذين خسرهم كذلك فى انتخابات البلدية لعام 2019.

وتابع أن الثلاثاء المقبل سيجرى أردوغان زيارة لمناطق الزلزال وزيارة المتضررين، إذ إن هناك نحو 8 ولايات من الـ11 المتضررة صوّتت لصالح أردوغان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنسب مرتفعة للغاية.

وذكر أن كمال أوغلو يعتمد على رئيس بلديته فى إسطنبول أكرم إمام أوغلو فى الجولة المقبلة الذى ظهر دعمه فى الجولة الأولى.

وأكد عبدالناصر سنكى، أن هناك أنباء غير مؤكدة من المحتمل إعلانها خلال الساعات المقبلة أن مرشح تحالف الأمة سيعلن تعيين رئيس بلدية إسطنبول وجنان أوغلو مسؤولين عن حملته الانتخابية فى العشرة أيام المقبلة لدعم وحشد الناخبين.