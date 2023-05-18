العالم اليوم - مستشار حميدتي: مستعدون للقاء البرهان في أي زمان ومكان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 02:16 صباحاً - قال مستشار قائد قوات الدعم السريع للشؤون السياسية يوسف عزت، يوم الأحد، إنهم على استعداد للقاء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بأي مكان وزمان شرط وقف إطلاق النار.

واعتبر عزت خلال لقائه رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت في جوبا، الأربعاء، أن رئيس الجارة الجنوبية "أكثر شخص يتفهم المشكلة السودانية".

كما اعتبر أن الحديث عن استخدام الدعم السريع المواطنين كدروع بشرية "كلام غير منطقي وغير صحيح"، مشيرا إلى أن الدعم السريع شكلت قوة "لحماية المدنيين وممتلكاتهم للحد من عمليات السلب والنهب التي تشهدها أحياء وأسواق الخرطوم".

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تسيطر على 90% من مناطق الخرطوم.