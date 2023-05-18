موسكو: نتوقع تخلى الولايات المتحدة عن القيادة الأوكرانية الحالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف - فى مقابلة مع قناة "تسارجراد" الروسية التلفزيونية اليوم الأربعاء - : "الأزمة فى أوكرانيا قد تنتهى بتخلى الولايات المتحدة عن القيادة الحالية لكييف، عندما لم تعد هناك حاجة إليها".

وتابع: "لقد تخلت الولايات المتحدة عن القيادة الأفغانية، التى اعتمدوا عليها خلال احتلال هذا البلد لمدة عشرين عامًا"، معربًا عن أمله أن يهتم السياسيون المعاصرون بالتاريخ وكيف تتطور علاقات الهيمنة لمن يريد أن يفرض نفسه على الجميع.

وأشار لافروف إلى أن المحلليين السياسيين يكتبون كثيرًا عن أن واشنطن ستتخلى عن القيادة الحالية فى كييف، ويتوقعون أن يستمر الدعم الأمريكى لأوكرانيا ما دامت واشنطن فى حاجة إليها.