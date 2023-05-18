جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليابانية، أمس الأربعاء، اعتزامها نشر أكثر من 24 ألف شرطى فى إطار تشديد الإجراءات الأمنية فى مدينة "هيروشيما" استعدادا لاستضافة أعمال قمة مجموعة السبع الجمعة المقبلة.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه سيتم إغلاق عدد من الطرق مؤقتا من اليوم الخميس، وحتى يوم الاثنين استعدادا لسفر القادة، كما من المقرر تخفيف حركة خدمات الحافلات والترام من وإلى وسط المدينة. ومن المقرر أن يسافر القادة لجزيرة "مياجيما" لزيارة ضريح "إيتسوكوشيما" وهو أحد مواقع التراث العالمى لمنظمة اليونسكو وسيتم حينها إغلاق الجزيرة أمام عامة المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان: نشر 24 ألف ضابط فى هيروشيما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.