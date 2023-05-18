العالم اليوم - مونتانا أول ولاية أميركية تحظر "تيك توك"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 03:22 صباحاً - وقع حاكم ولاية مونتانا الأميركية، جريج جانفورتي، يوم الأربعاء، تشريعا يحظر تشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين "تيك توك" في الولاية.

ويجعل التشريع مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق وتمنع متاجرتطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية. ولم يصدر على الفور تعقيب من تيك توك. ويواجه التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأمريكيين لحظره في جميع أنحاءالبلاد بسبب المخاوف المتعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل علىالمنصة.(إعداد مروة غريب للنشرة

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