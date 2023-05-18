لافروف: مستعدون لدراسة مقترحات شركائنا بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أمس الأربعاء، عن استعداد موسكو لدراسة مقترحات من وصفهم بشركاء روسيا من الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، بشأن حل الأزمة الأوكرانية الحالية.





وقال لافروف، فى مؤتمر صحفى أعقب محادثاته مع نظيره البيلاروسى سيرجى ألينك، أمس الأربعاء: "لقد أشار وزير الخارجية البيلاروسى إلى وجود مبادرات أخرى لحل الأزمة الأوكرانية، فهناك مبادرة برازيلية، ومبادرة من رئيس جنوب أفريقيا"، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية للأنباء قبل قليل.

وأوضح الوزير الروسى أنه "فى كلتا الحالتين، استجبنا لمبادرات من أصدقائنا فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث أننا مستعدون للنظر فى مقترحاتهم، التى كانت مدفوعة برغبة صادقة فى المساعدة على استقرار النظام العالمى، ولكن حتى الآن، وعلى عكس جيراننا الصينيين، لم نطلع على أى وثائق حول القضية، سواء من البرازيليين أو الأفارقة".

وأشار لافروف إلى أن موسكو أكدت استعدادها للحفاظ على الاتصالات، كلما كان شركاؤها مهتمين بذلك، موضحًا أنه من مصلحة روسيا أن تقدم لأكبر عدد ممكن من شركائها فى جميع القارات، المنطق الذى يتضح لأى طرف يتصف بكونه مراقب مستقل.

يُذكر أن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، صرح فى وقت سابق أمس الثلاثاء، بأن حكومتى روسيا وأوكرانيا اتفقتا على استقبال وفد أفريقى، هدفه إيجاد حل سلمى للنزاع الأوكرانى.

وأضاف أنه ناقش هذه الإمكانية مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اللذين وافقا على استقبال الوفد الافريقى فى كل من موسكو وكييف.