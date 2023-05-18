خبير عسكرى بريطانى: الهجمات على الشعب الأوكرانى لن تعوض خسائر روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار العسكرى إيان ستابس، فى بيان المملكة المتحدة إلى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، "خلال الأسبوع الماضى، واصلت روسيا شن هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار واسعة النطاق على البلدات والمدن فى جميع أنحاء أوكرانيا، لحسن الحظ، تشير التقارير إلى أن الدفاع الجوى الأوكرانى اعترض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة، مما قلل بشكل كبير من الحجم المحتمل للخسائر المدنية".

وتابع: "لكن نجاح الدفاعات الجوية الأوكرانية فى حماية مواطنيها والبنية التحتية المدنية يجب ألا يصرف الانتباه عن الإجراءات المحسوبة والقاسية للقيادة العسكرية الروسية، الإجراءات التى تهدف إلى إثارة الرعب والمعاناة للشعب الأوكرانى - كل ذلك لأنها أظهرت شجاعة ثابتة وتصميمًا على الوقوف فى وجه الغزاة الوحشى والهمجى".

وأوضح المستشار البريطانى أن الفوضى الروسية فى ساحة المعركة تؤدى إلى مزيد من الخلل الوظيفى فى العلاقة المشحونة بالفعل بين فاجنر ووزارة الدفاع الروسية، مستشهدا بتصريحات مؤسس فاجنر يفجينى بريجوزين الذى انتقد القوات المسلحة الروسية ووصف ما يسمى بـ "العملية العسكرية الخاصة" الروسية بأنها "حرب غبية".

وأضاف ستابس أن "المملكة المتحدة وشركائها الدوليين ثابتون فى دعمنا لأوكرانيا كما يتضح من استمرار تقديم المساعدة العسكرية"، مشيرا لزيارة رئيس أوكرانيا إلى لندن ولقائه رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك الذى تعهد بمنح أوكرانيا مئات صواريخ الدفاع الجوى وأنظمة جوية بدون طيار بما فى ذلك طائرات هجومية طويلة المدى جديدة يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر.

واختتم المستشار العسكرى البريطانى إيان ستابس البيان بأن "استعادت أوكرانيا أراضيها وحررت الآلاف من الشعب الأوكرانى بفضل الشجاعة المذهلة للقوات المسلحة الأوكرانية وصمود الشعب الأوكرانى والدعم الدولى الساحق، وتعمل المملكة المتحدة وشركاؤها معًا على ضمان فوز أوكرانيا"، مضيفا أن "نهجنا الموحد المتمثل فى تزويد أوكرانيا بالدعم الذى تحتاجه للدفاع عن نفسها ودفع روسيا خارج الأراضى الخاضعة لسيادة أوكرانيا هو الطريق الأسرع والوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم".