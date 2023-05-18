العالم اليوم - بيع أقدم كتاب مقدس مكتوب بالعبرية مقابل 38 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر بيع أقدم كتاب مقدس مكتوب بالعبرية مقابل 38 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 04:19 صباحاً - أعلنت دار سوذبيز للمزادات بيع نسخة الكتاب المقدس الأقدم والأكثر اكتمالا باللغة العبرية في العالم مقابل 38.1 مليون دولار، يوم الأربعاء، لتسجل بذلك أحد أعلى الأسعار على الإطلاق التي يحققها بيع كتاب أو وثيقة في مزاد.

وتم تقديم العرض الفائز من خلال تبرع من ألفريد موسى وهو سفير أمييركي سابق ورئيس اللجنة اليهودية الأميركية، الذي قدم النسخة إلى متحف يهودي في تل أبيب.

وجاء سعر البيع دون السعر التقديري الذي توقعته دار سوذبيز للنسخة في فبراير عند 50 مليون دولار، وفق رويترز.