العالم اليوم - إعلان حالة التأهب القصوي في جميع أنحاء أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 05:16 صباحاً - أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح الخميس، حالة التأهب الجوي القصوى في كل الأراضي الأوكرانية.

وأفادت مواقع رسمية بأن إنذارات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الخميس. وفي كييف، دوت صافرات الإنذار محذرة من إمكانية حصول ضربات جوية في العاصمة. وطلب مسؤولو المناطق العسكرية الإقليمية من السكان عدم تجاهل صافرات الإنذار والبقاء في الملاجئ الى حين صد حالة التأهب الجوي.

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