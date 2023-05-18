العالم اليوم - دويّ انفجارات في كييف وعدد من مناطق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 06:22 صباحاً - دوّت انفجارات عدّة، فجر الخميس، في كييف ومناطق أوكرانية أخرى حيث ناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق تلغرام إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقّق من البيانات الخاصة بالضحايا والأضرار".

بدوره أعلن الجيش الأوكراني أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيراً إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.

وفي وقت مبكر من صباح الخميس، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي القصوى في كل الأراضي الأوكرانية.

وطلب مسؤولو المناطق العسكرية الإقليمية من السكان عدم تجاهل صافرات الإنذار والبقاء في الملاجئ الى حين صد حالة التأهب الجوي.