الأمين العام للناتو يبحث مسألة شائكة مع القادة العسكريين للحلفاء

جدة - نرمين السيد - شارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، فى المؤتمر الأول لقادة القوات المشتركة الذى عقد أمس الأربعاء، بتنظيم من الجنرال كريستوفر جى كافولى، القائد العام للقوات المتحالفة فى أوروبا، وذلك فى مقر قيادة العمليات العسكرية للحلفاء فى مدينة مونس البلجيكية.





وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى للحلف أن المؤتمر استعرض استراتيجية حول الخطوات التالية فى تنفيذ هيكل الردع الجماعى والدفاع لحلف الناتو.

ورحب الأمين العام بالتعاون الوثيق بين الناتو و"يوكوم" والالتزام القوى لـ الولايات المتحدة تجاه أمن أوروبا، وهو الأمر الذى أصبح أكثر أهمية من أى وقت مضى، على حد قوله، حيث يواجه الجانبين أكبر التحديات الأمنية منذ عقود.

وقال ستولتنبرج إنه فى عصر المنافسة الاستراتيجية، أعاد الناتو النظر فى توجهاته من التركيز على العمليات خارج المنطقة إلى الدفاع الجماعى لدول الحلفاء، حيث يجب أن التكامل والتنسيق قدر الإمكان لمواجهة التحديات الفورية وطويلة الأجل قبل قمة فيلنيوس المنتظرة فى يوليو المقبل.

وحدد الأمين العام الأولويات الرئيسية للقمة لتعزيز الردع والدفاع لحلف الناتو، والتى تشمل الدعم طويل الأجل للجيش الأوكرانى، وإعداد خطط دفاع إقليمية جديدة ونموذج جديد للقوة، بالإضافة إلى تعهد باستثمار دفاعى أكثر طموحًا، كما ركز على أهمية وجود قاعدة صناعية دفاعية قادرة على تلبية هذه المتطلبات.