مطلب روسى بشأن إلغاء مرسوم نقل شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف للصحفيين، أمس الأربعاء، تعليقا على مبادرة رئيس برلمان القرم بشأن ضرورة توجيه طلب للمحكمة الدستورية الروسية حول إلغاء المرسوم الصادر عام 1954 بشأن إلحاق شبه جزيرة القرم بجمهورية أوكرانيا السوفيتية: "فى الحقيقة لا أعرف أى شيء عن هذه المبادرات، لم أسمع ولم أر، ولا يمكننى الإفصاح عن رأى بهذا الخصوص، ولا أعتقد أننى أستطيع الحكم بطريقة أو بأخرى على ملاءمة مثل هذه المبادرات".

وأشار إلى أنه من المنطقى أن تطلبوا من المبادرين توضيحات. وكان رئيس برلمان القرم، فلاديمير قسطنطينوف، أطلق فى وقت سابق مبادرة حول ضرورة التوجه بطلب للمحكمة الدستورية الروسية بشأن إلغاء مرسوم عام 1954، الذى نص على إلحاق شبه جزيرة القرم بأوكرانيا، موضحًا أن شبه الجزيرة ستطعن بشرعية قرار الاتحاد السوفيتى.

يُذكر أن شبه جزيرة القرم ظلت جزءًا من جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيتية حتى 19 فبراير عام 1954، حيث أصدر الزعيم السوفيتى نيكيتا خروتشوف مرسومًا يقضى بإلحاق شبه الجزيرة إداريًا بجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى بقيت شبه الجزيرة فى قوام الدولة الأوكرانية.وفى مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عقب استفتاء لسكانها.