فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، يوم أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه لا يميزون بين المسيحية والإسلام، حيث يقومون بالاعتداء واقتحام المقدسات سواء فى القدس وبيت لحم أو فى جميع الأراضى الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو الإضرار بالوجود المسيحى والإسلامى فى الأراضى المقدسة.





جاء ذلك خلال استقباله فى مكتبه برام الله، وفدًا من مجلس اتحاد كنائس المجر، بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، بحضور السفير المجرى لدى فلسطين تشابا رادا. وأطلع اشتية الوفد فى صورة الأوضاع والمستجدات التى تمر بها القضية الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين وعلى رأسها التوسع الاستيطانى، مؤكدا أن الحل للصراع هو بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد اشتية على أهمية تعزيز العلاقات وبناء الجسور ما بين شعبى فلسطين والمجر، وتشجيع السياحة لفلسطين والزيارات الدينية.

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