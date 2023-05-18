مسؤول بـ الناتو يجرى زيارة هى الأولى من نوعها

جدة - نرمين السيد - توجه رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى "الناتو"، الأدميرال روب باور، إلى مولدوفا، أمس الأربعاء، تلبية لدعوة من قائد الأركان العامة للجيش الوطنى بالبلاد، اللواء إدوارد أولادسيوك.





وذكر بيان صادر عن حلف الناتو أن الأدميرال باور يعتبر أول رئيس للجنة العسكرية لحلف الناتو يزور مولدوفا، حيث جاءت زيارته على أساس أكثر من 30 عامًا من التعاون بين الناتو وجمهورية مولدوفا. والتقى باور خلال الزيارة برئيس وزراء مولدوفا ووزير الدفاع وكبار القادة من هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى، وكذلك مع مسئولين آخرين رفيعى المستوى من المؤسسات الوطنية، من بينهم ممثلى اللجنة البرلمانية للأمن القومى والدفاع والنظام العام. واستقبل قائد اللواء أولادسيوك رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو فى مقر وزارة الدفاع بالعاصمة تشيسيناو فى احتفال عسكرى رسمى أعقبه اجتماع مع وزير الدفاع المولدوفى أناتولى نوساتشى لمناقشة التطورات التى تجريها مولدوفا باستمرار فى قطاعى الأمن والدفاع. تجدر الإشارة إلى أن دول الحلفاء وافقوا خلال اجتماع فى فبراير الماضى على تكثيف دعمهم العملى لتحسين القدرات الدفاعية والأمنية لمولدوفا، والتى تشمل حزمة لبناء القدرات الدفاعية المحسنة.

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