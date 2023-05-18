جدة - نرمين السيد - وقال عمران خان - فى رسالة بالفيديو على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أمس - "إن هذه ربما تكون آخر تدوينة لى موقع تويتر قبل اعتقالى، لأن الشرطة طوقت منزلى".
وأضاف "أخشى أن تكون باكستان على طريق الدمار، وأخشى أنه إذا لم نستخدم عقولنا الآن؛ فإننا ربما نصل إلى النقطة التى لا يمكننا فيها لم شمل بلادنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمران خان: الشرطة الباكستانية تطوق منزلى ويمكن اعتقالى فى أى وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.