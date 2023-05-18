عمران خان: الشرطة الباكستانية تطوق منزلى ويمكن اعتقالى فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - وقال عمران خان - فى رسالة بالفيديو على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أمس - "إن هذه ربما تكون آخر تدوينة لى موقع تويتر قبل اعتقالى، لأن الشرطة طوقت منزلى".

وأضاف "أخشى أن تكون باكستان على طريق الدمار، وأخشى أنه إذا لم نستخدم عقولنا الآن؛ فإننا ربما نصل إلى النقطة التى لا يمكننا فيها لم شمل بلادنا".