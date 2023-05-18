نقابة أطباء السودان: الدعم السريع تعتدى على 20 مستشفى وتخليها قسريا

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم السريع اعتدت على 20 مستشفى وأخلتها قسريا وقصفت 17 أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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