القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يواصل بسط سيطرته على الخرطوم والولايات

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، هناك معارك فى الخرطوم ومناطق متفرقة بين الجيش والدعم السريع، مشيرة إلى أن الجيش السودانى يواصل بسط سيطرته على العاصمة والولايات.

وأوضحت أن طائرات الجيش السودانى تواصل التحليق بالخرطوم وأم درمان.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.