بكين: نواصل تقديم المساعدات لـ أوكرانيا فى نطاق قدراتنا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الصينية، لقد عملنا على التخفيف من حدة الوضع الإنسانى بأوكرانيا، وسنواصل تقديم المساعدات لكييف فى نطاق قدراتنا.
وأضافت فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب الدفع نحو إجراء محادثات سلام لوقف الحرب بأوكرانيا.
يشار إلى أن بكين، كانت قد انتقدت فى وقت سابق، حكم الولايات المتحدة والغرب على العلاقات الصينية-الروسية بعقلية الحرب الباردة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت إن تطوير شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا فى العصر الجديد، وتعميق التبادلات والتعاون بين الجيشين الصينى والروسي، يلبيان المصالح الأساسية لشعبى البلدين، ويساعدان فى دعم العدالة الدولية وكذا الأمن والاستقرار على الصعيدين العالمى والإقليمى.
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