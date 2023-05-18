العالم اليوم - بالفيديو.. جندي أوكراني يعزف البيانو في باخموت المدمرة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. جندي أوكراني يعزف البيانو في باخموت المدمرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 10:19 صباحاً - وسط أصوات الرصاص المحتدم في باخموت، نشرت السلطات الأوكرانية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الجنود الأوكرانيين يعزف على البيانو، من داخل أحد الأبنية التي أنهكتها الحرب.

وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية عن المقطع: "جندي أوكراني يعزف البيانو، الموسيقى تشفي الجروح العقلية ولو للحظة".

بينما قالت وزارة الدفاع إن ماحدث يظهر "روح باخموت الثابتة".

كانت المدينة الشرقية مسرحا لقتال عنيف منذ شهور، حيث تكبدت روسيا وأوكرانيا خسائر فادحة نتيجة لذلك.

وتباينت الأنباء الواردة من باخموت حول محاولات السيطرة وتحقيق النصر بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما، مع إعلان كييف، استعادتها أجزاء من الأراضي المحيطة بالمدينة، فيما أعلن مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة أن قواته تقدمت قرابة 550 مترا داخل المدينة.

ووسط التقدم الأوكراني، كثرت التحليلات حول إمكانية اعتباره علامة على بدء الهجوم المضاد الذي لطالما لوحت به كييف.

علما أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد أن جيشه يحتاج مزيدا من الوقت من أجل التحضير لهجوم مضاد يهدف لصد القوات الروسية.