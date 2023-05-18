عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقاد عضو الكنيست الإسرائيلى السابق، والحاخام المتطرف يهودا جليك، المتطرفين، بينما انتشرت شرطة الاحتلال فى الباحات، وعند أبواب المسجد، لتأمين المستوطنين، وقامت بتفريغ المصلى القبلى من المصلين والمرابطين، قبل الاقتحامات المتتالية.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية بأعداد كبيرة، لتأدية طقوس تلمودية.

ودفعت سلطات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، وسط الدعوات إلى التصدى وإفشال ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التى ستنطلق ظهر اليوم، ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.