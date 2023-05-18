رسميا.. حاكم فلوريدا يخوض سباق الرئاسة الأمريكية 2024

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء، نقلًا عن مصادر أن الحاكم الجمهورى لفلوريدا، رون ديسانتس، سيدخل رسميًا السباق الرئاسى الأمريكى 2024 الأسبوع المقبل.

وأعلن كل من جو بايدن ودونالد ترامب ونيكى هيلى وتيم سكوت وآسا هاتشنسون ومايك بنس وكريس كريستي، عزمهم الترشح للانتخابات الأمريكية 2024.