جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء، نقلًا عن مصادر أن الحاكم الجمهورى لفلوريدا، رون ديسانتس، سيدخل رسميًا السباق الرئاسى الأمريكى 2024 الأسبوع المقبل.
وأعلن كل من جو بايدن ودونالد ترامب ونيكى هيلى وتيم سكوت وآسا هاتشنسون ومايك بنس وكريس كريستي، عزمهم الترشح للانتخابات الأمريكية 2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. حاكم فلوريدا يخوض سباق الرئاسة الأمريكية 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.