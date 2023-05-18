القاهرة الإخبارية: توقف حركة السكك الحديدية فى القرم جراء انفجار

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول معين من روسيا فى شبه جزيرة القرم اليوم الخميس، إن حركة القطارات توقفت بين سيمفيروبول ومدينة سيفاستوبول.
جاء ذلك بعد وقوع انفجار فى خط للسكك الحديدية فى المنطقة، التى ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا فى عام 2014.
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