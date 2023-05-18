العالم اليوم - مؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى منذ 20 شهرا

انتم الان تتابعون خبر مؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى منذ 20 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 11:16 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة السادسة على التوالي وسجل أعلى مستوى في 20 شهرا، الخميس، فيما رحب المستثمرون بخطط للاستثمار في صناعة الرقائق وبيانات تجارية جيدة في أبريل.

وقفز المؤشر نيكي 1.6 بالمئة ليغلق عند 30573.93، محققا أيضا أكبر مكاسب يومية منذ 22 مارس. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 بالمئة إلى 2157.85، وهو أعلى مستوى في 33 عاما.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 2.6 بالمئة في أبريل عنها قبل عام، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وقال محللون في آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "على الرغم من تباطؤ الصادرات عن الشهر السابق، فإن هذه النتيجة لا تزال جيدة نسبيا مقارنة بدول شمال شرق آسيا الأخرى".

وأضافوا "نتائج التجارة في أبريل تدعم وجهة نظرنا بأن الاقتصاد الياباني سيبقى على طريق الانتعاش".

كما قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب اجتماع مع مديرين تنفيذيين في قطاع الرقائق إنه يتوقع أن يستثمر صانعو الرقائق في بلده.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 5.45 بالمئة وقفز سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 7.99 بالمئة، مقدما أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

كما صعد سهم مجموعة سوني 6.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في 16 شهرا.

وسجلت شركات الطاقة أكبر الخسائر، إذ واصلت انخفاضها منذ أمس الأربعاء فيما تواجه ارتفاع أسعار الوقود الذي يضغط على هوامش الربح.

ووافقت الحكومة اليابانية الثلاثاء على زيادات في أسعار الكهرباء، لكن الخطوة استغرقت منها شهورا.

وتراجع سهم طوكيو للطاقة الكهربائية نحو 4.75 بالمئة.