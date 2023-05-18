القاهرة الإخبارية: بدء وصول القادة العرب إلى السعودية للمشاركة فى قمة جدة

وأضاف "الوصيف"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة جدة استقبلت على مدار الأيام الماضية وزراء الخارجية العرب الذين بحثوا العديد من الملفات لطرحها على الزعماء العرب.
وأشار إلى أن هناك صراعات وأزمات كبيرة تمر بها المنطقة العربية، ومن أبرزها السودان وهى القضية المحورية بالقمة، حيث تم مناقشة مشروع قرار من أجل التوصل لنقل السلطة المدنية، وتحديث بنوده للتأكيد على الخروج من الأزمة من أجل الشعب السوداني، وهم أصحاب القرار للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى بحث زيادة الدعم الإنسانى لعدم الدخول فى مجاعة.
وأوضح أن ملف القضية الفلسطينية طُرح أيضا على الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية العرب، الذين أكدوا على تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية للأحداث التى شهدتها فلسطين، والتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين.
وتابع أن هناك ترحيبًا بمشاركة سوريا، وتفاؤلًا كبيرًا بين المشاركين بحضور الرئيس السورى بشار الأسد، وبحث تحدٍ كبير وهو عودة المهاجرين السوريين.
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