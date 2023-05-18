ترامب يتعهد بكشف ملفات اغتيال كينيدى حال فوزه بالرئاسة

جدة - نرمين السيد - وجاء بيان ترامب بعد أن قال منافس الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدى جونيور، الأسبوع الماضى إن هناك أدلة "دامغة" أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة فى مقتل عمه.

وحسب موقع العربية، قال ترامب "لقد أطلقت الكثير، كما تعلم، وسأرفع السرية عن كل شيء آخر".

وفى عام 2018، كتبت إدارة ترامب فى مذكرة مفادها أنه تم حجب السجلات المتعلقة باغتيال جون كنيدى لأنه "يجب الاستمرار فى حذف معلومات معينة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومى وإنفاذ القانون والشؤون الخارجية".

وتابعت المذكرة "أتفق مع توصية أمين المحفوظات"، مضيفة "أن استمرار عمليات الحجز ضرورى للحماية من ضرر يمكن تحديده للأمن القومى أو إنفاذ القانون أو الشؤون الخارجية بحيث يفوق المصلحة العامة فى الكشف الفورى.

وأمرت إدارة ترامب الوكالات بإعادة مراجعة كل من تلك التنقيحات على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما طالبت الوكالات بالكشف عن المعلومات التى لم تعد تستدعى استمرار حجب.

وخلال مقابلة ترامب مع "The Messenger"، عندما سئل عما إذا كان يجب أن يقلق الجمهور بشأن سرية سجلات جون كنيدى، أجاب ترمب "حسنًا، لا أريد التعليق على ذلك. لكننى سأخبرك أننى أصدرت الكثير. سأطلق الجزء المتبقى فى وقت مبكر جدًا من ولايتى".

وعلى مدى العقود الستة الماضية، استمرت النظريات التى تتحدى الرواية الرسمية للحكومة عن مطلق النار الوحيد، لى هارفى أوزوالد.

وفى حين أن تقرير لجنة وارن أيد نظرية المنفذ الوحيد، اقترح تقرير لجنة مجلس النواب عام 1979 إمكانية وجود عدة قناصين.

وأجرى جيم جاريسون محامى مقاطعة لويزيانا، تحقيقات فى حادثة إطلاق النار عام 1963، مؤلفًا كتبًا حول هذا الموضوع. وكان عمل جاريسون مصدر إلهام لفيلم أوليفر ستون "JFK".

بعدها قامت وكالة المخابرات المركزية بتضمين دراسة على موقعها على الإنترنت تزعم أن المزاعم التى أدلى بها جاريسون فى كتبه قد تنبع من "مخطط تضليل" مدعوم من السوفييت.