سلطات أوديسا: أسقطنا 8 صواريخ روسية أطلقت من البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وكانت القيادة العملياتية الجنوبية التابعة للجيش الأوكرانى، قد أعلنت فى وقت سابق، أن القوات الروسية تشن ضربة صاروخية من قاذفات استراتيجية على منطقة أوديسا.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.