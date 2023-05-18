الجيش الأوكرانى يكشف تطورات المعارك فى باخموت

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الأوكرانى، إن قواته أسقطت 29 صاروخا من أصل 30 أطلقتها روسيا، كذلك أسقطت مسيرتين من طراز شاهد-136 وطائرتى استطلاع.

وأضاف الجيش الأوكرانى فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قواته تقدمت نحو 1700 متر فى باخموت.

يشار إلى أن الجيش الأوكرانى، كان قد أعلن منذ يومين، عن أول نجاح لهجومه فى مدينة باخموت، التى تشهد أطول وأعنف معركة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير 2022.

وبحسب تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، فمنذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكى، أن تقدم الجيش الأوكرانى هو أول نجاح فى الهجوم الرامى منذ الصيف الماضى.

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية تسيطر على حوالى 95% من باخموت، فيما قال أولكسندر سيرسكى إن الأيام الماضية أظهرت أنه يمكن لقواته الأوكرانية المضى قدمًا وتدمير العدو ـ الروس.