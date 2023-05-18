العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع وسط حالة تفاؤل برفع سقف الدين الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 12:22 مساءً - استهلت الأسهم الأوروبية التداولات الخميس على ارتفاع لتعكس شعورا بالتفاؤل في وول ستريت على خلفية مؤشرات من اقتراب واشنطن للتوصل لاتفاق حول رفع سقف الدين الأمريكي وتجنب التخلف عن السداد.

وفي الدقائق الأولى بعد الافتتاح، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة. وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا المكاسب.

وارتفعت الأسهم الأميركية أمس الأربعاء بعد أن أكد الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عزمهما على التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف الدين وتجنب تعثر اقتصادي كارثي.

وارتفع سهم فولكس فاغن 2.6 بالمئة مدفوعا بخطط شركة صناعة السيارات لتجديد علامتها التجارية الأساسية بهدف زيادة الكفاءة والعوائد.

وكان السهم هو أكبر الرابحين على المؤشر داكس الألماني الذي ارتفع 0.9 بالمئة إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام.

فيما تراجع سهم دويتشه بنك إيه.جي 1.3 بالمئة بعد أن وافق على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية أقامتها نساء قلن إنهن تعرضن لانتهاكات جنسية على يد رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، واتهمن البنك الألماني بتسهيل الاتجار في الجنس.

وارتفع مؤشر الداكس الألماني بنحو 0.3 بالمئة، في حين هبط مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.4 بالمئة عند الافتتاح.