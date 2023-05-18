العالم اليوم - مسح: ضعف القراءة والكتابة لدى طلبة المدارس خلال فترة كورونا

انتم الان تتابعون خبر مسح: ضعف القراءة والكتابة لدى طلبة المدارس خلال فترة كورونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 12:22 مساءً - أكد معدو دراسة التقدم الدولي في مجال محو الأمية "بيرلز" التي تُجرى كل خمس سنوات تضرر قدرة التلاميذ في المدارس على اكتساب مهارة القراءة، في مختلف أنحاء العالم، وأجمع الخبراء أن كوفيد-19 هو السبب.

الدراسة شملت 400 طالب في 57 بلدا، وسلطت الضوء على "الأثر السلبي للجائحة"، مع "تلاميذ نصفهم تقريباً التحقوا بمدارس توقفت فيها الدروس المعتادة لثمانية أسابيع أو أكثر وقت الإغلاقات والإجراءت الاحترازية".

ووفق الدراسة فإن ذلك تسبب بانحدار مستويات القراءة، في نحو 21 من أصل 32 دولة، لديها بيانات قابلة للمقارنة بين عامي 2016 و2021، وفي المقابل، وحدها ثمانية بلدان من بين 32، حافظ تلاميذها على مستويات القراءة.

وأظهرت غالبية دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً كبيراً في مستويات القراءة، مع تسجيل انخفاض بمتوسط أحد عشر نقطة مقارنة بعام 2016.

على الجانب الآخر سجلت سنغافورة وهونغ كونغ وروسيا أفضل النتائج.

كما كان أداء الفتيات أفضل من أداء الفتيان في مختلف الدول التي شملتها الدراسة باستثناء إسبانيا وجمهورية التشيك.

وفي هذا الإطار، قال الأستاذ الجامعي السابق والاستشاري التعليمي والتربوي الدكتور عبد العزيز آبل: