قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم نابلس وجنين

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية، إن رجلا أصيب بالرصاص المطاطى، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق، خلال اقتحام الاحتلال لعدة أحياء فى "نابلس" التى تشهد مواجهات متصاعدة مع الاحتلال والمستوطنين.
وذكرت مصادر طبية، أن 35 فلسطينيًا أصيبوا بالاختناق، فيما تعرضت امرأتان للإغماء عقب اقتحام منزلهما فى بلدة "بيت أمرين" شمال المُحافظة.
وفى السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال رجلًا، عقب اقتحام منزله فى البلدة المذكورة سلفًا.
وفى "جنين"، إلى الشمال مُباشرة من "نابلس"، وهى معقل المقاومة الفلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وشنت حملة تفتيش واسعة.
وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال فى المناطق المُقتحمة، وأطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية.
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