بايدن يصل اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة السبع

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية لقطات لبايدن وهو ينزل من سلم الطائرة بصحبة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فيما من المتوقع أن يحث بايدن خلال القمة على أهمية نزع السلاح النووى.
ومن المقرر أن يلتقى بايدن مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، فى وقت لاحق اليوم للبحث عن طرق لتحسين قابلية التشغيل البينى والتعاون فى جميع المجالات العسكرية، بما فى ذلك الجو والبحر والأرض والفضاء الإلكترونى.
يشار إلى أنه من المقرر أن يناقش قادة مجموعة الدول السبع فى هذه القمة موضوعات تشمل الاقتصاد وأمن الطاقة وسبل دعم أوكرانيا فى حربها مع روسيا.
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