جدة - نرمين السيد - وقال كولمزين، إن قرية منجم أوكتيابرسكى تعرضت لقصف بربرى وبحسب المعلومات الأولية فقد تضرر عدد من المبانى السكنية والمستشفى رقم 21".. مضيفا أن القوات الأوكرانية أطلقت 7 قذائف عيار 155 فى الساعة السابعة صباحا فى منطقة كويبيشفسكى بدونيتسك. وبحسب "يوكرين فورم"، قصفت القوات الروسية 16 بلدة وقرية فى منطقة زابوريجيا القريبة من خط الجبهة خلال يوم أمس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: القوات الأوكرانية تقصف الأحياء السكنية فى دونيتسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.