العالم اليوم - بالصور.. المطر ضيف مزعج على مهرجان كان

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. المطر ضيف مزعج على مهرجان كان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 01:19 مساءً - تتواصل فعاليات الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي، بجنوب فرنسا وسط الكثير من المفاجآت.

غير أن هطول الأمطار في اليوم الثاني، يعتبر مؤشر مزعج لضيوف هذا المهرجان العريق.

حيث يجتمع أزيد من 35 ألف عاشق للسينما بين مخرجين وممثلين صحافيين قدموا من كل بقاع الأرض لمشاهدة أحدث الأفلام العالمية.

حيث تقدم إدارة المهرجان أكثر من 70 فيلما بين روائي و وثائقي وقصير من 27 دولة.

وبعد يوم مشرق خلال يوم الافتتاح، شهد اليوم الثاني بداية هطول الأمطار والتي يبدو أنها ستستمر لعدة أيام.

الشمس جزء من هوية مهرجان كان

عن علاقة المهرجان بالأحوال الجوية يقول مسؤول قسم الاعتمادات في مهرجان كان فابريس آلارد لموقع "دوت الخليج" :

حضور أشعة الشمس خلال فترة المهرجان هو أمر مهم، يزيد من رونق هذا الموعد السينمائي الكبير.

فمنذ أن تأسس المهرجان عام 1946، أخذ المنظمين في عين الحسبان ثلاثة عوامل أساسية، باتت تعد أساسية لإنجاح أي تظاهرة سينمائية عالمية اليوم.

بالإضافة إلى نوعية الأفلام والضيوف، ظل المناخ الصيفي عاملا أساسيا لاستقطاب الجمهور إلى كان.

فمدينة كان الساحلية بزرقة بحر ساحرة، تمنح الزوار فرصة للاستجمام على شواطئ الريفيرا الفرنسية الخلابة الممتدة على طول شارع لاكروزات خلال أيام المهرجان.

حيث درجة الحرارة لم تكن تنزل ما دون الأربع والعشرين درجة، وقد كانت تصل إلى الثلاثين درجة في الماضي.

وبالنسبة للإدارة المنظمة للمهرجان، فإن ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، ينعكس على المهرجان بشكل واضح كل عام.

ديكابريو والاحتباس الحراري

وقد اختار النجم العالمي ليوناردو ديكابريو المرور على كان هذه السنة للحديث عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

فبالإضافة إلى مشاركته في المهرجان رفقة المخرج مارتن سكورسيزي بفيلم "كيلر اوف فلاور مون"، الذي يعرض خارج المنافسة، فقد برمج ديكابريو لقاء خاص عن التغييرات المناخية على هامش المهرجان.

وتتواصل فعاليات المهرجان، بشكل هادئ نسبيا حتى الآن، بينما يأمل الزوار في أن تصحو الأجواء قريباً.

وقال أحد زوار المهرجان من الذين استطلعنا آرائهم حول حالة الطقس خلال هذه الدورة: لمهرجان كان سحر خاص، فنحن نقف لساعات طويلة وتحت زخات المطر من أجل الحصول على تذكرة لمشاهدة أفلام كان.

وأمام هذه الأجواء الماطرة، قررت إدارة المهرجان لإلغاء واحد من البرامج الهامة "سينما الشاطئ"، التي ظلت تستقطب إليها المئات من عشاق الفن السابع في الأيام العادية للمهرجان.

وبهذا الشكل تتواصل فعاليات الدورة 76 لمهرجان كان لمدة عشر أيام (يختتم يوم 27 مايو)، بينما تشير نشرات الأحوال الجوية إلى أن دورة 2023، ستنتهي بالأمطار كما بدأت.