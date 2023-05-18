العالم اليوم - الأيدز في يومه العالمي.. تثقيف المجتمع بشأن سبل الوقاية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 01:19 مساءً - يصادف يوم الثامنَ عشر من مايو اليوم العالمي للتوعية بلقاح الإيدز. حدث دولي مهم رغم عدم اكتشاف لقاح مخصص لهذا المرض حتى اللحظة.

هدف اليوم العالمي للتوعية بلقاح الإيدز:

التوعية بضرورة تطوير لقاح فعال ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبب لمرض الإيدز.

تثقيف المجتمع بشأن سبل الوقاية من العدوى بهذا الفيروس.

لا يزال فيروس نقص المناعة المكتسبة يمثل مشكلة صحية عامة عالمية كبيرة.

استمرار انتقال العدوى في كل بلدان العالم.

الإيدز أودى بحياة 40 مليون شخص عالمياً:

في عام 2021، توفي 650 ألف شخص لأسباب مرتبطة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

المصابون بالإيدز باتوا قادرين على العيش أعماراً طويلة بفضل العلاجات.

استراتيجيات عالمية ترمي لوضع حد لفيروس العوز المناعي البشري بحلول 2030.

ضرورة تشخيص 95% من كل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

ضرورة تناول 95%من المصابين العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية.

ضرورة كبت الحمل الفيروسي لدى 95% من المصابين الخاضعين للعلاج.

وكان باحثون أعلنوا في أوائل العام الجاري فشل اللقاح المضاد لفيروس الإيدز، الوحيد الذي كان العلماء يعملون على تطويره، وذلك في مرحلة متأخرة من التجارب، مما شكل ضربة كبيرة لجهود السيطرة على المرض. لكن الأمل في التقدم العملي يبقى موجوداً دائماً.

يوضح أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأميركية،الدكتور عبد الهادي مصباح، في حديث مع صباح "دوت الخليج":