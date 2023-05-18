العالم اليوم - مسؤول سابق في "غوغل" يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 01:19 مساءً - يخشى مسؤول سابق في شركة "غوغل" من أن يصبح فيلم "I, Robot" حقيقة، في حال قرر الذكاء الاصطناعي يوما ما أن البشر يحتاجون إلى السيطرة ويجب القضاء عليهم.

ونقل موقع "إكسبريس" البريطاني عن محمد جودت، كبير مسؤولي الأعمال السابق في مؤسسة "Google X" الخاصة بالبحث والتطوير والتابعة لغول، قوله: "بعد ظهور "شات جي بي تي" ChatGPT.. الطريقة الوحيدة التي نفكر بها هي أن الذكاء الاصطناعي سيقضي علينا تماما، لكن لا نفكر فيما هو أبعد من ذلك".

وأضاف: "الخطير هو أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولد طاقة الكمبيوتر الخاصة به والقيام بالتركيبات بنفسه من خلال الأسلحة الآلية".

وتابع: "ليس من المستبعد أن ينشئ آلات للقتل لأن البشر يصنعونها أيضا.. قد يستخدمها الذكاء الاصطناعي لإملاء أجندة مثل فيلم "آي روبوت" I.Robot، الذي قام ببطولته الممثل ويل سميث.

وأوضح: "لكن هذا الأمر ما يزال بعيدا بعض الشيء.. نحن في المنتصف الآن، والبشرية هي من ستقرر ما إذا كانت ستمنح المزيد من القوة لتلك الآلات".

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي كشف فيه الاستطلاع، الذي أجرته رويترز/إبسوس ونُشر الأربعاء، أن معظم الأميركيين يرون أن النمو السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تعرض مستقبل البشرية للخطر.

ووفقا للاستطلاع، يشعر أكثر من ثلثي الأميركيين بالقلق من التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي، ويرى 61 في المئة منهم أنه قد يهدد الحضارة.