العالم اليوم - ليبيا.. تحالفات ميليشياوية تتصارع على مطار طرابلس

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. تحالفات ميليشياوية تتصارع على مطار طرابلس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 01:19 مساءً - توترات يشهدها محيط مطار طرابلس الدولي في ليبيا، وذلك في ظل تحشيدات للمجموعات المسلحة والميليشيات التي تتصارع من أجل السيطرة على المطار الذي تجري عملية صيانته بعدما ظل معطلا منذ العام 2014.

وجاءت تلك التحشيدات بعد أيام من زيارة السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو، المطار لمتابعة أعمال الصيانة التي ينفذها ائتلاف الشركات الإيطالية "إينياس"، حيث توقع الانتهاء منها خلال العام 2024، وأشاد بـ"التقدم المشجع للأعمال التي بدأت في فبراير الماضي".

وبمجرد اكتمال المطار الواقع جنوب العاصمة طرابلس، سيكون قادرًا على خدمة أكثر من 6.5 مليون مسافر سنويًا، وذلك بعد الانتهاء من بناء صالتين به على مساحة 30 ألف متر مربع، إحداهما محلية والأخرى دولية، بالإضافة إلى استكمال جميع المرافق الأخرى، وقد تعطلت أعمال صيانته عدة مرات منذ العام 2014، بسبب النزاعات التي شهدتها البلاد.

تحالفات ميليشياوية

وبدأت شرارة الأزمة بعد تكليف "ميليشيا 111" وما يسمى بـ"قوة دعم المديريات" بأعمال تأمين المطار، والمجموعتين تتبعان بشكل مباشر الميليشياوي المنتمي لمدينة مصراتة عبدالسلام الزوبي، وهو الأمر الذي لم يعجب المجموعات المسلحة الأخرى، وفق المصادر.

وتحالفت ميليشيا "دعم الاستقرار" التي يقودها عبد الغني الككلي مع مجموعات مسلحة من مدينتي الزنتان والزاوية، حيث وصلت أرتالهم خلال الساعات الماضي إلى طريق المطار، قبل أن يتمركزوا في "معسكر 77" القريب.

وفي حين توافقت ميليشيا الردع و"اللواء 444" على التنسيق معا في هذه الملف، حيث تمركزت قواتهم منطقة قصر بن غشير، وعلى بعد مئات الأمتار من المطار، ورغم أنهما المجموعتين المسلحتين الأقوى في المشهد، إلا أن الخلافات الموجودة بينهما على خلفية احتجاز عناصر تجعله التحالف الأكثر هشاشة، وفق المصادر التي تشير إلى أن كل طرف يتحين الفرصة من أجل انتزاع السيطرة على المطار.

تنبيه محمد الحداد

وألمح رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد إلى تلك التوترات، خلال اجتماع للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، حيث قال إن الوضع الأمني في محيط طرابلس "غير مسيطر عليه".

وتناول الحداد في حديثه "مشكلة التشكيلات الموازية للجيش والشرطة"، وأزمة "الشباب المسلحين"، والحاجة إلى إعادة دمجهم ودفعهم إلى ترك السلاح، مشيرا إلى افتقار تلك التشكيلات الموازية للانضباط خلال محاولتها لعب دور الأجهزة الأمنية، وسعيها إلى توفير موارد لها بأي طريقة.

كعكة المطار

وتتصارع الميليشيات حاليا على "كعكة" تأمين الائتلاف الإيطالي المنوط به أعمال صيانة المطار، ومن ثم تأمين المرفق الحيوي نفسه، وما سيترتب على ذلك من عوائد ومكافآت لصالح المجموعة التي ستتمكن من الظفر به، كما يشير الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، حيث زادت التوترات في تلك المنطقة مع بدء الأعمال.

ولكن دوافع الصراع لا تتوقف على الجانب المادي فقط، فهناك طرف متمثل في ميليشيا الردع، لا ترغب في أن يعود مطار طرابلس إلى العمل مجددا، لأنه سيفقدها نقطة قوة استراتيجية وهي أنها تسيطر على مطار معيتيقة الدولي وهو المطار الوحيد الذي يخدم طرابلس الكبرى، وفق قشوط، وبذلك ستخسر نفوذها الكبير، وهو ما لا يمكن أن تقبل به.