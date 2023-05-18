إجراء جديد من الأمم المتحدة لدعم المتضررين السودانيين

ودعت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى توفير 3 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص داخل السودان ومئات الآلاف الذين اُضطروا إلى الفرار إلى الدول المجاورة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد بيان مشترك صادر عن مفوضية شؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان قد عُدلت بسبب الزيادة الكبيرة فى الاحتياجات نتيجة الأزمة الحالية، وتتطلب الخطة الآن توفير 2.56 مليار دولار، بزيادة 800 مليون دولار عن الخطة الأصلية التى وضعت قبل اندلاع القتال لمساعدة 12.5 مليون شخص، وتهدف الخطة المعدلة إلى مساعدة 18 مليون شخص حتى نهاية العام، لتصبح أكبر نداء إنسانى للسودان.
وأكدت الأمم المتحدة أن الخطة الثانية هى خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الخاصة بالسودان والتى تسعى إلى حشد 470.4 مليون دولار لدعم أكثر من مليون شخص من اللاجئين، والعائدين من لاجئى الدول الأخرى، والمجتمعات المضيفة فى جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
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