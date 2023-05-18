الحرب أكلت الأخضر واليابس.. صور الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار فى باخموت

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار الهائل الذى لحق بمدينة باخموت بشرق أوكرانيا التى تضررت بشدة خلال العام الماضى.





وبحسب القناة الإخبارية، فأن "القتال العنيف مستمر حول المدينة، مع تقدم القوات الأوكرانية فى بعض المناطق".

يشار إلى أن الجيش الأوكرانى، كان قد أعلن منذ يومين، عن أول نجاح لهجومه فى مدينة باخموت، التى تشهد أطول وأعنف معركة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير 2022.

وبحسب تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، فمنذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكى، أن تقدم الجيش الأوكرانى هو أول نجاح فى الهجوم الرامى منذ الصيف الماضى.

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية تسيطر على حوالى 95% من باخموت، فيما قال أولكسندر سيرسكى إن الأيام الماضية أظهرت أنه يمكن لقواته الأوكرانية المضى قدمًا وتدمير العدو ـ الروس.