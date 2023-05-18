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وبحسب القناة الإخبارية، فأن "القتال العنيف مستمر حول المدينة، مع تقدم القوات الأوكرانية فى بعض المناطق".
يشار إلى أن الجيش الأوكرانى، كان قد أعلن منذ يومين، عن أول نجاح لهجومه فى مدينة باخموت، التى تشهد أطول وأعنف معركة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير 2022.
وبحسب تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، فمنذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكى، أن تقدم الجيش الأوكرانى هو أول نجاح فى الهجوم الرامى منذ الصيف الماضى.
وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية تسيطر على حوالى 95% من باخموت، فيما قال أولكسندر سيرسكى إن الأيام الماضية أظهرت أنه يمكن لقواته الأوكرانية المضى قدمًا وتدمير العدو ـ الروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحرب أكلت الأخضر واليابس.. صور الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار فى باخموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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