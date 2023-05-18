الاردن : 189 ألف مهندس مسجَّل و26 ألف طبيب و15 ألف محام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 مايو 2023 02:03 مساءً - دوت الخليج :- كشفت نشرة دائرة الإحصاءات العامة عن أعداد الأطباء والمهندسين والمحامين المسجلين في نقاباتهم مع نهاية العام 2022.
وبلغ عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء 25764 طبيبا وطبية، منهم 35.8% في القطاع العام، و13.8% في القطاع الخاص، و50.4% صنفوا تحت مسمى “آخرون”.
فيما بلغ العدد التراكمي للمهندسين المسجّلين في نقابة المهندسين الأردنيين 188921 مهندسا، منهم 183860 مهندسا أردنيا، و4700 مهندس عربي، و361 مهندسا أجنبيا.
كما بلغ عدد المهندسين الزراعيين المسجلين في نقابة المهندسين الزراعيين 18922 مهندسا زراعيا.
وبلغ عدد المحامين الأساتذة المسجلين في نقابة المحامين الأردنيين 15304 محامين.
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