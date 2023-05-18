مراسل «القاهرة الإخبارية» بـ أم درمان: سماع دوى انفجار فى كررى صباح اليوم

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، كان هناك دوى انفجارات تم سماع صوتها بوضوح فى منطقة كررى، بالقرب من جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحرى ومدينة أم درمان.





وأضاف "الجندى" فى رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، من أم درمان، أن هذه الانفجارات المُتتالية بلغ عددها أكثر من 10 انفجارات، أعقبها تحليق للطائرات الحربية فى سماء أم درمان، مُؤكدًا على عدم صدور أى بيانات بخصوص هذه الانفجارات. وأوضح، أنه على الأغلب سوف تكون هذه الانفجارات شمال غرب منطقة أم درمان، وأن هذه المنطقة يقع بها أضخم قاعدة عسكرية فى السودان، وبها سلاح المدفعية، وتحصينات عسكرية للجيش السودانى، وبها قاعدة جوية تنطلق منها الطائرات الحربية.

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