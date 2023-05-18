مستوطنون إسرائيليون يقتحمون موقعا أثريا شمال الضفة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، فى تصريح صحفى، إن عشرات المُستوطنين اقتحموا الموقع الأثرى بحماية مُشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى التى أغلقت المنطقة أمام المواطنين الفلسطينيين. وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التى أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم دون أن يبلغ عن إصابات.

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