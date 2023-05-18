الكرملين يحذر: لن نترك تصرفات الغرب «غير الودية» تجاه روسيا دون رد

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إننا لن نترك تصرفات الغرب "غير الودية" تجاه روسيا دون رد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يشار إلى أنه فى 24 فبراير العام الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية. وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.

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