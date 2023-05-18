العالم اليوم - "الأوروبي للإنشاء" يتوسع في أفريقيا جنوبي الصحراء والعراق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 03:22 مساءً - قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الخميس إن المساهمين وافقوا على توسع البنك في أفريقيا جنوبي الصحراء والعراق وسيدرسون مقترحا لزيادة رأسماله بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو.

وأضاف البنك في بيان أنه سيتم إعداد اقتراح مفصل بشأن زيادة رأس المال المدفوع بنهاية العام الجاري.

كما تعهد البنك بمزيد من الدعم لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وخصص المقرض الذي يركز على الأسواق الناشئة ثلاثة مليارات يورو بالفعل لأوكرانيا على أن يجري استثمارها في 2022-23. وقالت رئيسة البنك أوديل رينو باسو خلال اجتماعه السنوي أن المساعدة ستستمر.

وأضافت في إفادة صحفية بمدينة سمرقند بأوزبكستان "زيادة رأس المال المدفوع ستمنحنا السبيل للحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار وزيادة استثماراتنا (في أوكرانيا)".

وكان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أعلن في مارس الماضي عن تخصيص 1.6 مليار دولار خلال العامين القادمين لدعم إعادة الإعمار والتعافي في المناطق التي تعرضت للزلزال في تركيا في فبراير.