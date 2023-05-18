اعتقالات في الضفة والقدس وإصابات بنابلس

اعتقالات في الضفة والقدس وإصابات بنابلسأصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، خلال مواجهات واشتباكات مع قوات العدو عقب اقتحامها نابلس وبيت لحم.

ووفق مصادر فلسطينية فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات العدو عقب اقتحامها محيط البلدة القديمة والمنطقة الشرقية، تخللها تفجير عدة عبوات ناسفة بقوات العدو.

وسحبت قوات العدو آلية لها بعد إعطابها بتفجير المقاومين عدد من العبوات الناسفة خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص المطاطي وإصابتين رضوض وعشرات حالات الاختناق بالغاز السام.

واعتقلت قوات العدو شابا من بيت إمرين شمال نابلس، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات العدو شابين، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات العدو شابة من مدينة قلقيلية بعد استدعائها للمقابلة، وهي شقيقة أسيرين.

وطالت الاعتقالات شاباً من بلدة الطور بالقدس المحتلة، فجر اليوم.وكالات