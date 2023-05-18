العالم اليوم - معركة باخموت.. صورة توضح حجم الدمار جراء المعارك

انتم الان تتابعون خبر معركة باخموت.. صورة توضح حجم الدمار جراء المعارك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 مايو 2023 04:19 مساءً - نشرت شركة ماكسار المتخصصة بصور الأقمار الاصطناعية صورة لمدينة باخموت التي تقترب المعارك فيها بين قوات فاغنر والقوات الأوكرانية شهرها العاشر، تبين المدينة قبل المعارك وبعدها.

وتظهر الصورتان اللتان تم وضعهما في صورة واحدة هنا، حجم الدمار الذي لحق بالمدينة جراء المعارك الدائرة بين الطرفين حتى الآن.

ووفقا للتطورات الأخيرة في المعارك الدائرة في باخموت، يبدو أن قوات فاغنر نجحت في اختراق آخر الخطوط الدفاعية للقوات الأوكرانية وتقترب من السيطرة على المفرق الرئيسي الذي يمكن للقوات الأوكرانية استخدامه لجلب التعزيزات أو الخروج من المدينة.

وبحسب المتابعين، فقد اجتازت قوات فاغنر شار "روميانتسيفا" واقتربت بالفعل من شارع "يوفيلينا".

وأشارت المتابعون إلى أن المعارك تدور حاليا حول مستشفى الأطفال الحديث في المدينة.

وكان مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية أعلن، أمس الأربعاء، آخر تطورات المعارك في مدينة باخموت، وكشف المساحة المتبقية بأيدي القوات الأوكرانية في المدينة.

وقال يفغيني بريغوجين، إن الوحدات العسكرية التابعة له تقدمت مساحة 260 مترا في باخموت، مشيرا إلى أنها فرضت سيطرتها على نحو 180 ألف متر مربع.

وأوضح قائلا: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 260 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 180 ألف متر مربع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)".

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.28 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، (بالأمس كانت 1.46 كيلومتر مربع)"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الروسي.

وأشار بريغوجين إلى أن القوات الأوكرانية تقاوم بشراسة وأن "المعارك مستمرة في كل منزل وكل متر"، موضحا أنه "لا يمكن تطويق العدو لعدم فقدان مواقع وحدات الجيش قرب باخموت".

من ناحيته، صرح حاكم مقاطعة دونيتسك الموالي لروسيا، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، بأن "احتمال التحرير الكامل لباخموت قريب بما فيه الكفاية".

وقال بوشلين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": لم يبق الكثير قبل تحرير أرتيوموفسك (باخموت)، هناك تقدم بالفعل، ليلا ونهارا نحن بعمليات تعزيز الأجنحة والمحاور والوضع ليس سهلا".

وتابع بوشيلين قائلا "إن العدو ينقل قوات الاحتياط، لكن هناك جميع المتطلبات الأساسية التي تؤدي إلى التحرير الكامل للمدينة، في المستقبل القريب جدا".

من ناحيته، قال المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة سرهيي تشريفي إن القوات الأوكرانية تمكنت من التقدم باتجاه باخموت من 150 مترا إلى 1700 متر.